29.05.2020 Диму выписали, лечение закончено, все хорошо.

06.05.2020 Анализы восстановились, мальчика ненадолго отпустили домой на перерыв в лечении. Радости не было предела!

07.04.2020 Диме проведен очередной блок химиотерапии, у мальчика упали анализы, повысилась температура, так что опять будут нужны антибиотики.

23.03.2020 Дима продолжает профилактическую противогрибковую терапию. Кроме того, для продолжения химиотерапии ему нужен препарат «Заведос» с 27 марта.

03.03.2020 «Колистин» помог, бактериальная инфекция остановлена. А вот прием противогрибкового «Вориконазола» пока надо продолжать.

19.02.2020 С инфекциями у Димы то хуже, то лучше, так что лекарства нужны регулярно. Вот и сейчас опять сепсис, требуется антибиотик «Колистин». Мальчик пытается отвлечься учебой и общением с друзьями в соцсетях.

12.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

04.02.2020 На фоне очередного блока лечения у Димы снова вернулся сепсис, грибково-бактериальная инфекция. Нужен прием препарата «Кансидас». Лекарство обойдется в 213 000 рублей.

10.01.2020 Дима по-прежнему в стационаре МООД. С помощью комплексной терапии, в том числе с применением иммуноглобулина, удалось вылечить двустороннюю пневмонию, сепсис и все инфекции. Продолжает получать терапию по протоколу. Увлеченно учится в больничной школе.

16.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Дима продолжает терапию, лечит серьезные инфекционные осложнения: пневмонию и сепсис.

11.12.2019 Дима заболел недавно и сейчас он лечится в Московском областном онкодиспансере в Балашихе. Терапия идет по плану, но из-за химиотерапии у мальчика упал иммунитет и, как следствие, появились сильные инфекционные осложнения. Чтобы справиться с ними, Дима должен получать лечение «Иммуноглобулином Сигардис». Препарат обойдется в 235 000 рублей.