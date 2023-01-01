12.07.2020 Месяц назад Никита был переведен на паллиативную химиотерапию. В конце июня мальчика госпитализировали в Подольскую ЦРБ для переливаний тромбоцитов и другой помощи, на выходные мальчика забрали из больницы домой, и дома он и умер — без страданий, тихо.

Никита болел много лет, но в его жизни, кроме болезни, были и любовь близких, и помощь самых разных людей. Это тоже очень важно.

Светлая память. Сил маме.

12.06.2020 К сожалению, «Блинцито» не помог, у Никиты сохраняется очень высокий уровень бластных клеток. Трансплантацию проводить нельзя, Никита будет получать химиотерапию для таких случаев.

02.06.2020 Никита получил курс «Блинцито» в полном объеме. После восстановления будут взяты контрольные анализы и принято решение о трансплантации.

30.04.2020 Никита получал блок химиотерапии FLAI, восстанавливается. Мукозит вылечен. Сохраняется минимальная остаточная болезнь, поэтому принято окончательное решение о курсе «Блинцито».

28.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

09.04.2020 Сейчас Никита проходит очередной, дополнительный противорецидивный блок терапии. Но, кроме того, если этот блок (как все мы надеемся) пройдет успешно, мальчику перед трансплантацией все равно обязательно потребуется курс препарата «Блинцито», который поможет уничтожить остатки опухолевых клеток в организме. Сейчас на это современное, дорогостоящее лекарство необходимо собрать 2 582 000 рублей.

09.01.2020 Никита в ремиссии, закончил противорецидивную терапию, его отпустили домой. Но с учетом рецидива мальчику показана трансплантация костного мозга, которую он будет проходить в Санкт-Петербурге. Так что начинается подготовка — анализы, подбор донора и так далее.

19.12.2019 Никита сдает контрольный анализ (иммунофенотипирование), который покажет, остались ли еще в организме опухолевые клетки.

16.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Продолжается лечение по поводу инфекций. Кроме иммуноглобулина, Диме нужен противогрибковый препарат «Кансидас» и антибиотики.

11.12.2019 Никита заболел лейкозом еще в 2016 году, он лечился почти год и смог выйти в ремиссию и уехать домой. К сожалению, этой весной врачи диагностировали у Никиты рецидив и он начал новое лечение в Московском областном онкодиспансере. Сейчас на фоне противорецидивного блока у Никиты развились сильнейшие инфекционные осложнения. Чтобы справиться с ними, мальчик должен получать лечение иммуноглобулином Сигардис. Препарат обойдется в 235 000 рублей.