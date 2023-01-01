04.03.2020 Никита в полной ремиссии, выписан. Предстоят регулярные обследования и курс реабилитации.

27.01.2020 Соматический статус мальчика относительно стабильный. Не лихорадит. Видимых очагов инфекции нет. Курс химиотерапии перенес удовлетворительно. Продолжена терапия согласно листу назначений.

10.01.2020 Из-за аллергических реакций Никите пришлось модифицировать противоопухолевую терапию, поэтому осложнение в виде тромбоза стало менее вероятным и «Антитромбин» не потребовался. Собранная сумма пойдет на лечение других детей.

17.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Никита проходит противоопухолевую терапию в индивидуальном режиме, ему потихоньку становится легче: улучшилось носовое дыхание, лихорадка спадает, есть прибавка в весе.

11.12.2019 У Никиты довольно редкое заболевание — экстранодальная лимфома. Это значит, что опухолью поражены не лимфоузлы, а другие органы, в данном случае полость носа и околоносовые пазухи. Первыми симптомами стали жалобы на проблемы с дыханием. Сейчас Никита лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева, проходит химиотерапию — в его случае, учитывая редкость болезни, нужна нестандартная терапия. На фоне «химии» возникли нарушения свертываемости крови, и Никите, как это нередко бывает у таких больных, угрожает образование тромбов. Юноша нуждается в препарате «Антитромбин III» для профилактики тромбозов, лекарство обойдется в 287 000 рублей.