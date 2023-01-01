10.03.2020 Несколько дней назад Саши не стало. Последние полтора месяца мальчик лечился по месту жительства и находился под опекой паллиативной программы фонда.

Саша был средним ребенком в многодетной семье. Он учился в гимназии, увлекался рисованием и компьютерными играми, а вот придумать планы на дальнейшую жизнь так и не успел...

Светлая память. Сил близким.

28.01.2020 К сожалению, первая проверка после трансплантации показала, что лейкоз прогрессирует, несмотря на лечение. Саша уезжает домой.

21.01.2020 Деньги на Сашино лечение собраны, спасибо!

В декабре Саше уже провели трансплантацию костного мозга, донорские клетки прижились.

12.12.2019 Саша заболел в сентябре прошлого года. У него диагностировали острый миелобластный лейкоз. Мальчику провели несколько курсов химиотерапии и он вышел в ремиссию. Но в августе этого года в ходе планового обследования выяснилось, что болезнь вернулась. Сейчас врачи готовят Сашу к трансплантации костного мозга. Донором станет папа. Но для того, чтобы пересадка прошла успешно, необходимо провести кондиционирование препаратом «Тепадина». Лекарство обойдется в 377 000 рублей.