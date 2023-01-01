23.12.2019 Андрей прооперирован, установлен эндопротез. Дальнейшее лечение будет проходить по месту жительства, в Ростове-на-Дону.

17.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Андрея. Благодаря сюжету на канале «ТВ Центр» на лечение мальчика за один день было перечислено 2 964 501 рубль. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

16.12.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Андрея вышел сюжет.

15.12.2019 В августе врачи обнаружили у Андрея остеосаркому большеберцовой кости правой ноги, мальчик начал лечиться в местной больнице и уже получил несколько курсов химиотерапии. Следующий этап — удаление остаточной опухоли с последующим эндопротезированием коленного сустава, и мальчик приехал на операцию в Москву, в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. Сама операция бесплатна, но за модульный эндопротез нужно заплатить 745 000 рублей.