15.01.2020 Почти четыре месяца после трансплантации. Арина выписана. Ей лучше: снижается концентрация вирусов, самочувствие нормальное.

25.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Арины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

По лейкозу у Алины все нормально, но угроза вирусных инфекций остается существенной — именно поэтому необходимы «Сидофовир» и «Пробенецид».

16.12.2019 Арина заболела в апреле, девочку госпитализировали на лечение в ОДКБ № 1 города Екатеринбурга. Арина прошла через химиотерапию и вскоре ей удалось выйти в ремиссию, но для полного выздоровления была необходима трансплантация костного мозга. В сентябре Арише провели пересадку, донором стала ее мама. ТКМ прошла по плану, но девочку до сих пор преследуют частые осложнения. Вот и сейчас для борьбы с вирусной инфекцией Арина нуждается в зарубежных препаратах «Сидофовир» и «Пробенецид». Привычные лекарства больше не помогают, поэтому врачи решили использовать незарегистрированные препараты. Они обойдутся в 414 000 рублей.