23.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Юли. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Стереотаксическая радиохирургия на аппарате «Кибер-нож» проводилась в течение нескольких дней и уже завершена. Юля выписывается. Через 6-12 месяцев нужно будет приехать на осмотр и консультацию, не потребуется ли лучевая терапия и на область другой невриномы. Юля чувствует себя нормально, осложнений нет.

17.12.2019 У Юли тяжелое наследственное заболевание — нейрофиброматоз, характеризующееся образованием множественных нейрофибром (доброкачественных опухолей). У Юли с двух сторон развилась невринома слуховых нервов. Девушке понадобится и операция по удалению более крупного новообразования, и лучевая терапия, которая поможет убрать остаточную невриному и сохранить слух. Операция будет проведена за счет квоты, а вот лучевая терапия в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко (предположительно — на аппарате «Кибер-нож»), на которую квот сейчас нет, обойдется для Юли в 300 000 рублей.