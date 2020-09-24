07.12.2020 Никита уже больше месяца дома. Все хорошо, самочувствие отличное. Через три месяца после выписки предстоит контрольное обследование.

01.11.2020 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Переносимость «Блинцито» хорошая. По расчетам, Никита уже должен был завершить курс лекарства. Ждем дальнейших сообщений от врачей.

24.09.2020 Никита все еще в Центре детской гематологии — ему еще предстоят завершающие курсы терапии. По лейкозу все по-прежнему в порядке, Никита в ремиссии. Но интенсивная химиотерапия не прошла бесследно: еще с прошлого октября Никита с переменным успехом борется с тяжелейшим панкреатитом. И теперь стандартная «химия» ему противопоказана: да, осталось не так много введений лекарств, но проводить их просто опасно. Поэтому врачи приняли решение в качестве завершающего этапа для закрепления успеха терапии использовать иммунопрепарат «Блинцито». Уже сейчас существует апробационный протокол с именно таким применением «Блинцито», но Никита будет получать препарат вне протокола. Значит, нужно его оплатить, а это огромная сумма — 3 712 000 рублей.

10.01.2020 Инфекционный процесс удается контролировать стандартной противомикробной терапией, от применения «Зербаксы» на данный момент решено воздержаться. Состояние Никиты стабильное. Собранная сумма пойдет на лечение других детей.

23.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

17.12.2019 Уже почти десять месяцев Никита лечится от острого лимфобластного лейкоза в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. По лейкозу Никита в ремиссии, но сейчас у него много тяжелых инфекционных и воспалительных проблем, развившихся как осложнения химиотерапии, поэтому приходится оставаться в круглосуточном стационаре. Недавно у него была обнаружена опасная бактериальная инфекция, и врачи назначили ему новейший и очень эффективный антибиотик «Зербакса». Этот препарат, который должен помочь Никите, обойдется в 416 000 рублей.

