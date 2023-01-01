31.12.2019 Елисей прошел облучение на системе TrueBeam, хорошо перенес терапию и выписался из клиники.

23.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Елисея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

17.12.2019 В августе у Елисея сильно ухудшилось зрение: офтальмолог определил, что один глаз у него вообще не видит. В ходе дополнительных обследований у Елисея была обнаружена опухоль головного мозга — герминома. К счастью, обычно эта опухоль очень чувствительна к химиотерапии и облучению. Мальчик уже получил несколько курсов «химии», а сейчас ему необходима лучевая терапия в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко стоимостью 280 000 рублей: квоты на это лечение к концу года закончились.