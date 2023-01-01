14.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Настя в стабильном состоянии, дома, у нее достигнут частичный ответ на терапию.

10.01.2020 Настя нуждается в «Револейде», который стимулирует выработку тромбоцитов. В феврале девочка приедет в больницу, врачи оценят ответ на терапию и разработают план дальнейшего лечения. Сейчас на препарат для Насти нужно собрать 300 000 рублей.

24.12.2019 Планируется выписка Насти для продолжения терапии по месту жительства. Девочке понадобится терапия препаратом «Револейд».

23.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

17.12.2019 Настя стала пациенткой Центра детской гематологии им. Димы Рогачёва недавно — в сентябре. У девочки апластическая анемия, сейчас она проходит комбинированную иммуносупрессивную терапию, чувствует себя неплохо. Для профилактики грибковых инфекций сейчас Насте необходим противогрибковый препарат «Ноксафил», его стоимость 168 000 рублей.