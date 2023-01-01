13.07.2020 Трансплантат прижился, функционирует хорошо, с инфекционными и токсическими осложнениями мальчик справился, выписан домой. Ждем его на контрольное обследование в конце июля.

27.05.2020 Аллогенная трансплантация от родственного донора проведена 28 апреля 2020 года, трансплантант прижился, функционирует, инфекционные очаги купированы. На завтра запланировано контрольное обследование.

10.04.2020 Кантемир потихоньку начинает готовиться к трансплантации. Ему предстоит разметка перед облучением, которое входит в состав протокола кондиционирования.

10.03.2020 С тяжелыми инфекционными осложнениями Канти справился, мальчика перевели на амбулаторную квартиру. Но из-за токсических осложнений дальнейшая тактика лечения основного заболевания сейчас обсуждается.

15.01.2020 Кантемир в ремиссии, проходит плановое лечение по протоколу, получает «Онкаспар», а также антибиотики в связи с инфекционными осложнениями.

03.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Кантемира. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

18.12.2019 У Кантемира ранний рецидив острого лимфобластного лейкоза, для повторного лечения мальчик приехал в Российскую детскую клиническую больницу. Сейчас мальчик нуждается в современном противоопухолевом препарате «Онкаспар». В настоящий момент лекарство отсутствует на российском рынке и нуждается в повторной регистрации. Но пока его можно купить только за рубежом, и курс «Онкаспара» для Кантемира обойдется в 1 628 000 рублей.