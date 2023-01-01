17.03.2020 Егор в стабильном состоянии. Переведен в стационар кратковременного лечения.

15.02.2020 Начаты лучевая терапия и 7-й блок химиотерапии. Состояние стабильное.

30.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Егорка получает плановую химиотерапию с «Космегеном». Состояние стабильное, очагов инфекции нет.

23.01.2020 Состояние Егора стабильное, врачи продолжают необходимую терапию. Сейчас мальчик вновь нуждается в противоопухолевом препарате «Космеген». Лекарство нужно и другим пациентам отделения, всего собрать необходимо 237 000 рублей.

25.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Егор продолжает плановую химиотерапию с «Космегеном», а в качестве сопроводительной терапии (чтобы не было тошноты и рвоты) получает «Авомит». Состояние стабильное.

19.12.2019 Егор лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева, у него альвеолярная рабдомиосаркома. Лечение Егор переносит неплохо, для продолжения терапии мальчик нуждается в противоопухолевом препарате «Космеген». Лекарство необходимо и другим детям. Всего собрать необходимо 265 000 рублей.