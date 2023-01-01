23.01.2020 Геля получила введение «Адцетриса», выписалась. Все хорошо. Следующая госпитализация — в феврале.

03.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Ангелины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

22.12.2019 Ангелина заболела два года назад. У нее внезапно поднялась температура. При обследовании выяснилось, что у девочки очень низкие показатели гемоглобина в крови. Ее госпитализировали в местную больницу, диагностировали лимфому Ходжкина. Была проведена химиотерапия. Но вскоре болезнь вернулась. На этот раз помочь могла только высокодозная терапия с аутотрансплантацией костного мозга. Процедуру провели в Москве, в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Сейчас Геля в ремиссии. Чтобы закрепить успех лечения, в таких случаях обычно рекомендуется лучевая терапия, но ее Геля уже проходила до рецидива. Поэтому ей сейчас для закрепления результатов необходим курс противоопухолевого препарата «Адцетрис», который обойдется в 1 170 000 рублей.