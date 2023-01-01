10.06.2020 Вчера Кирилл умер в больнице города Королёва.

У мальчика был лейкоз, который очень плохо поддавался лечению. Очень грустно, что жизнь Кирюши оборвалась, только начавшись.

Светлая память.

Сил всем, кто, несмотря ни на что, боролся за малыша.

18.05.2020 На днях Кирюше исполнилось два года. И почти сразу после этого стало известно, что терапия мальчику не помогает. Кирилл переведен на паллиативное лечение.

06.05.2020 Кириллу провели противорецидивный блок перед трансплантацией, ждут восстановления. К сожалению, у мальчика еще и сложная ситуация в семье, и это создает дополнительные трудности.

07.04.2020 Кирилл некоторое время провел дома, но ему стало хуже, поэтому мальчик с папой снова в стационаре. Будут проводить противорецидивный блок перед трансплантацией. Для профилактики грибковой инфекции снова необходим препарат «Вифенд» в виде суспензии.

31.03.2020 В качестве донора Кириллу подходят брат и отец, но по результатам анализа на минимальную остаточную болезнь оказалось, что надо провести еще один дополнительный блок химиотерапии.

28.02.2020 Кирилл с папой по-прежнему в стационаре МООД. Постоянно с профилактической целью принимает «Вифенд» и продолжает лечение от лейкоза — сейчас нужно провести плановое исследование на минимальную остаточную болезнь. Кроме того, планируется трансплантация, поэтому Кириллу и его родным проводят типирование. Самочувствие хорошее.

11.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Кирюши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Кирюша получает «Вифенд». Благодаря помощи благотворителей лекарством обеспечены еще три ребенка, товарища Кирилла по отделению, которые тоже проходят лечение по поводу острого миелоидного лейкоза.

04.02.2020 Снова нужен контрольный анализ, так как блок химиотерапии (не по вине клиники) пришлось отложить. Сейчас Кирюша в стационаре МООД с папой, будет продолжать лечение. Для профилактики грибковой инфекции необходим препарат «Вифенд», его стоимость 200 000 рублей.

10.01.2020 Благодаря комплексной терапии , в том числе использованию препарата «Кансидас», удалось вылечить сепсис и другие инфекции. Сейчас у Кирюши контроль: анализ на минимальную остаточную болезнь.

27.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Кирилла. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

22.12.2019 Год назад у Кирилла появилась сыпь на коже, родители обратились к врачу. В январе после обследования у мальчика диагностировали острый миелобластный лейкоз. Тут же началось лечение в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе. Но спустя полгода после выписки из больницы у Кирилла случился рецидив. В декабре мальчик снова оказался в больничной палате. Сейчас у него химиотерапия. И уже возникло осложнение: бактериально-грибковая инфекция. Чтобы справиться с ней, Кирюше необходим противогрибковый препарат «Кансидас». В лекарстве нуждаются и другие дети. Стоимость препарата 398 700 рублей.