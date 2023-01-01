25.01.2020 Вчера пришло очень горькое известие: не стало Сони Лазариди.

Все мы: и врачи, и сотрудники фондов, и волонтеры — в самых тяжелых случаях надеемся на чудо. Ведь порой чудеса во время лечения действительно случаются, даже не так уж редко. Они не только радуют всех в настоящем, но и дают надежду на будущее.

Мы все надеялись, что в Сонином случае чудо произойдет. Что эта потрясающе красивая девушка преодолеет все осложнения, уедет из больницы домой и никогда-никогда больше не будет так болеть. И была светлая полоса, когда казалось, что еще немножко — и все наладится. Но потом произошло быстрое ухудшение.

Светлая память. Сил близким.

Лекарства, которые Соня не успела использовать, будут переданы другим детям, которые борются с инфекционными осложнениями.

10.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Сони. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Соне лучше! Очень долгое время она была в критическом состоянии, но сейчас инфекции отступают, девочка самостоятельно дышит, в сознании.

23.12.2019 У Сони был рецидив острого лимфобластного лейкоза, в марте девочка перенесла трансплантацию костного мозга в НИИ ДОГиТ имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге, донором стал папа. Казалось бы, все было благополучно, трансплантат прижился. В июле девочка приезжала в Санкт-Петербург на доливку клеток и в хорошем состоянии поехала на поезде домой. Но у нее возникла тяжелейшая желудочно-кишечная инфекция, и Соня оказалась в реанимации Морозовской больницы, где врачи уже несколько месяцев борются за ее жизнь. Сепсис, сердечно-сосудистая и почечная недостаточность... Соне стало получше, но пока все попытки уменьшить количество вводимых лекарств приводят вновь к ухудшению, а значит, терапию надо продолжать. Поэтому девочка нуждается в массивной терапии сразу несколькими препаратами: антибиотиками «Завицефта», «Колистин», «Тигацил», противогрибковым лекарством «Амфолип», Иммуноглобулином Сигардис. Лечение будет еще очень долгим и сложным, препараты для девочки обойдутся в 2 050 000 рублей.