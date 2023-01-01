14.03.2022 Ушла от нас Вероника Калинина. Ей было одиннадцать лет.

Всю жизнь девочка боролась с лейкозом. Впервые она заболела еще в младенчестве. Прошла лечение. Потом были рецидивы: первый, второй, третий... Каждый раз надежда сменялась отчаянием и снова надеждой. Все возможности терапии были использованы. Но болезнь оказалась сильнее. Так бывает.

Мы видели, как Вероника росла. Как из малышки она превращалась в мудрую, красивую, терпеливую и творческую девочку. Она была солнечным ребенком. Ей удавалось объединять людей вокруг себя и дарить им радость. Несмотря на болезнь и тяжелое лечение, она улыбалась и старалась заботиться о других, никогда не акцентируя на себе внимание окружающих. Мы сочувствуем родителям Вероники в их горе и желаем им сил и утешения.

Светлая память.

26.03.2020 Все хорошо, результаты анализов нормальные, активных осложнений сейчас нет. Вероника выписана, приедет через месяц на контроль.

02.03.2020 Месяц назад Вероника переведена в стационар кратковременного лечения. Состояние стабильное. Трансплантат функционирует, но выработка лейкоцитов несколько снижена. Видимых очагов инфекции нет, температура нормальная, терапия плановая.

24.01.2020 Сегодня +16 сутки после трансплантации. Костный мозг функционирует удовлетворительно. Из инфекций — насморк. В целом все планово.

09.01.2020 Сегодня проведено введение донорских клеток.

27.12.2019 По результатам проверки, через 2 месяца после клеточной терапии Вероника в ремиссии. На следующем этапе планируется трансплантация от неродственного донора в начале января 2020 года. Девочка переведена в трансплантационное отделение.

25.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Вероники. Благодаря сюжету на канале «ТВ Центр» на лечение девочки за один день было перечислено 2 216 819 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

24.12.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Веронику вышел сюжет.

23.12.2019 Первый раз Вероника лечилась от острого лимфобластного лейкоза в Морозовской больнице, когда была совсем маленькой: в пять месяцев. Лечение прошло успешно, но вскоре после окончания поддерживающей терапии болезнь вернулась. Девочка прошла противорецидивное лечение, но болезнь не сдалась — через несколько лет случился второй рецидив. Стало ясно, что без трансплантации костного мозга не обойтись. Веронику перевели в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева и в апреле 2018 года ей ввели донорские (папины) клетки. Однако в сентябре 2019 болезнь снова вернулась. Сейчас девочке провели новейшее лечения — CAR-T терапию — и вновь готовят к пересадке костного мозга, на этот раз от неродственного донора. Саму пересадку проведут в рамках квоты. Донор отдает свой костный мозг тоже бесплатно. Но за поиск и активацию донора, а также за доставку клеток в Москву нужно заплатить 1 633 000 рублей.