05.03.2020 Вчера умерла Ульяна Седова. Чуть больше месяца назад девочку выписали из больницы с очередным рецидивом лейкоза: надежды вылечить ее уже не оставалось.

Ульяна была единственным в семье и очень любимым ребенком. И она тоже любила весь окружающий мир, заботилась о животных и хотела стать ветеринаром. За нее боролись многие люди, но болезнь оказалась сильнее.

Светлая память.

27.01.2020 При последнем обследовании у Ульяны вновь обнаружены опухолевые клетки. Планируется выписка девочки под наблюдение по месту жительства.

09.01.2020 У Ульяны продолжаются проблемы с легкими. Что-то получше, что-то похуже. Получает противогрибковые и противовирусные препараты. Функция трансплантата с положительной динамикой.

26.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Ульяны. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ульяна остается пока в НМИЦ ДГОИ, продолжает терапию.

23.12.2019 Ульяна заболела в 2017 году, лечилась в больнице по месту жительства. Но почти сразу после окончания лечения болезнь вернулась. Девочку перевели в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, и в марте 2019 года ей провели трансплантацию костного мозга. Донором стал папа. С момента пересадки прошло уже много времени, трансплантат функционирует, но приходится сражаться с самыми разными осложнениями. Сейчас для проведения противогрибковой терапии Ульяне необходим эффективный препарат «Ноксафил» стоимостью 126 000 рублей.