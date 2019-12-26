Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Прошло уже больше трех недель после трансплантации. Аня пока еще в трансплантационном отделении. Мы вместе с врачами очень надеемся, что она быстро восстановится.