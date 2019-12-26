|Диагноз
|Миелодиспластический синдром
|Город
|г. Братск Иркутской области
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
15.12.2020
Аня приезжала в больницу с обострением РТПХ. Терапия с использованием «Джакави» хорошо помогла, Аня выписана.
22.01.2020
У Ани все хорошо, трансплантат функционирует, реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) и серьезных инфекционных осложнений сейчас нет. Получает лекарства для профилактики инфекций.
26.12.2019
Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Прошло уже больше трех недель после трансплантации. Аня пока еще в трансплантационном отделении. Мы вместе с врачами очень надеемся, что она быстро восстановится.