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Аня Пухова

Сбор завершен
ДиагнозМиелодиспластический синдром
Городг. Братск Иркутской области
Возраст8 лет
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Ход лечения

15.12.2020

Аня приезжала в больницу с обострением РТПХ. Терапия с использованием «Джакави» хорошо помогла, Аня выписана.

22.01.2020

У Ани все хорошо, трансплантат функционирует, реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) и серьезных инфекционных осложнений сейчас нет. Получает лекарства для профилактики инфекций.

26.12.2019

Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Прошло уже больше трех недель после трансплантации. Аня пока еще в трансплантационном отделении. Мы вместе с врачами очень надеемся, что она быстро восстановится.

Весь ход лечения

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