21.04.2020 У Дамира все неплохо. Кандидат на выписку!

20.03.2020 Продолжает лечение в отделении ТКМ. По дыхательной недостаточности проблем стало меньше, получает антибактериальную терапию с препаратом «Колистифлекс».

20.02.2020 Нужно по-прежнему бороться с осложнениями: у Дамира пневмония (даже с дыхательной недостаточностью), нужны антибиотики, противогрибковые и противовирусные препараты. Другая проблема — повышенное давление, поэтому нужны и лекарства для его снижения.

22.01.2020 У Дамира в легких очаги инфекции, поэтому сейчас мальчик получает комплексную антибактериальную терапию.

26.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Дамира. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Дамира тяжелая комбинированная иммунная недостаточность, поэтому трансплантация костного мозга — его единственный шанс. Мы очень надеемся на то, что самое сложное уже позади, но сейчас очень важно благополучно пройти через ранний посттрансплантационный период, а для этого нужны многочисленные лекарства.

24.12.2019 Дамир лечится в Российской детской клинической больнице, две недели назад у него была трансплантация костного мозга от мамы. У мальчика ранний посттрансплантационный период, аплазия кроветворения, для лечения бактериальных инфекций ему необходим антибиотик «Зивокс». В лекарствах нуждаются и другие дети. В общей сложности собрать нужно 153 000 рублей.