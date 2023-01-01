15.02.2020 Два месяца после трансплантации. Ухудшений и видимых очагов инфекции нет.

03.02.2020 Гоша в стабильном состоянии. Видимых очагов инфекции нет. Показатели крови компенсированы, но пока еще сохраняется недостаточная функция костного мозга в вырботке гранулоцитов.

09.01.2020 Пересадка проведена в декабре, трансплантат уже функционирует, переливания крови не нужны. Состояние стабильное. В целом все планово.

27.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Гоши. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение мальчика за один день было перечислено 6 988 923 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

26.12.2019 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Гошу вышел сюжет.

25.12.2019 Симптомы первичного иммунодефицита у Гоши появились сразу после рождения. Первые полгода своей жизни мальчик много времени проводил в больницах, пока специалисты Центра детской гематологии не поставили ему правильный диагноз. При Гошином варианте иммунодефицита помочь может только трансплантация костного мозга, неродственного донора удалось найти в Германии. Донор отдает свои клетки абсолютно бесплатно, но его обследование, забор клеток и их доставка в Москву стоят больших средств — 1 633 000 рублей. Гоша нуждается в помощи.