28.05.2020 Злата выписана.

06.05.2020 В марте Злата получила блок ВМ3. Учитывая очень хороший ответ на проводимую терапию, прием «Ксалкори» решено прекратить. Злата себя чувствует хорошо, настроение боевое!

18.03.2020 Злата без существенных проблем переносит химиотерапию. На сегодня назначено начало очередного блока (ВМ3).

03.03.2020 Злата получила очередной блок химиотерапии. Лечение перенесла удовлетворительно. Она немного расстроена в последнее время, устала от лечения, но относится к нему серьезно, выполняет все предписания врачей.

20.01.2020 Противогрибковая терапия завершена. Злата продолжает химиотерапию и прием препарата «Ксалкори». Начинается следующий блок.

10.01.2020 Закончила очередной блок химиотерапии. Лечение переносит удовлетворительно, состояние ребенка улучшилось.

31.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Златы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Злата продолжает лечение, одновременно борясь с лимфомой и грибковой инфекцией.

29.12.2019 Злата заболела в октябре, сейчас она лечится в Морозовской детской больнице. У девочки анапластическая крупноклеточная лимфома, для продолжения лечения Злата нуждается в противоопухолевом препарате «Ксалкори». И из-за высокого риска развития грибковой инфекции ей нужен противогрибковый «Амфолип». Общая стоимость лекарств 367 000 рублей.