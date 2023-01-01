05.02.2020 Ремиссия сохраняется, все неплохо, реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) нет. Продолжена плановая иммуносупрессивная терапия.

10.01.2020 Алина в полной ремиссии, но есть признаки кожной формы РТПХ. Лечение помогает. Продолжается плановая терапия.

31.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Алины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Алина продолжает лечение в Морозовской больнице. Костный мозг прижился, но есть различные проблемы, в том числе повышенная температура и серьезный риск инфекций, поэтому лекарства для борьбы с инфекциями очень нужны.

29.12.2019 Алина заболела летом, все началось со странной сыпи на теле, а продолжилось высокой температурой и очень плохим самочувствием. Вскоре девочке диагностировали острый миелобластный лейкоз и она начала лечение. Помочь Алине выздороветь могла только трансплантация костного мозга, которую она перенесла в конце ноября, донором стала мама. Сейчас есть опасность развития грибковой инфекции, поэтому Алине назначены противогрибковые лекарства «Эраксис» и «Кансидас» (в этом препарате нуждается еще один пациент). Всего собрать необходимо 520 000 рублей.