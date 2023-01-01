06.05.2020 Лера закончила интенсивную фазу химиотерапии и с 13 апреля перешла на поддерживающую терапию. Чувствует себя хорошо, только грустит, что карантин и нет возможности гулять.

03.04.2020 В марте Лера получила очередной блок химиотерапии. Была аплазия кроветворения, но сейчас Лера восстановилось, ей намного лучше.

26.02.2020 Проведен очередной блок химиотерапии по плану.

17.01.2020 Лера в стабильном состоянии, на перерыв в терапии выписывается из отделения.

09.01.2020 Состояние заметно улучшилось: температура нормальная, нет признаков воспаления и инфекции, функция кроветворения восстановлена. А главное, что достигнута ремиссия по лейкозу. Блок химиотерапии перед Новым годом перенесла удовлетворительно. В настоящее время состояние стабильное.

31.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Леры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

29.12.2019 В ноябре Лера плохо себя чувствовала: стала вялой, на теле один за другим появлялись синяки. Вскоре у нее обнаружили острый миелобластный лейкоз и девочка стала пациенткой Морозовской детской больницы. Сейчас на фоне длительной аплазии кровотворения у Леры развился грибково-бактериальный сепсис, девочка нуждается в противогрибковых препаратах «Амфолип» и «Вориконазол» (это лекарство необходимо еще одному пациенту). Лечение обойдется в 224 000 рублей.