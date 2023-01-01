27.02.2020 На сегодняшний день проведено 6 курсов высокодозной полихимиотерапии, очередной блок завершен 10 февраля. Химиотерапию Мирослав переносит хорошо. Были некоторые инфекционные проблемы, но с ними удалось справиться. Восстанавливается кроветворение. Выписывается из отделения на перерыв в терапии.

05.02.2020 Мирослав чувствует себя хорошо. Появились аппетит и желание играть. Сегодня начинается очередной блок химиотерапии.

09.01.2020 Химиотерапию переносит удовлетворительно. Введен иммунопрепарат ритуксимаб. Состояние ребенка стабилизировалось, функция кроветворения восстановилась. Завтра будет начат следующий блок терапии.

31.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Мирослава. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

29.12.2019 Мирослав лечится от лейкоза в Морозовской детской больнице. Сейчас для лечения грибковой инфекции мальчику выписали препарат «Амфолип». Собрать на лекарство необходимо 102 000 рублей.