06.07.2020 Долуме разрешили поехать домой, ей и маме предоставлены авиабилеты.

15.05.2020 Состояние стабильное, все планово, продолжается терапия консолидации. «Кидролазу» получила в полном объеме.

15.04.2020 Состояние Долумы осложнено течением инфекционного процесса: у нее ангина. Как только состояние девочки улучшится, будет проведен следующий курс реиндукции. Продолжается противомикробная терапия, ведется наблюдение.

20.03.2020 Продолжается терапия по протоколу ALL-MB 2015, второй этап терапии консолидации, 5-я неделя. Состояние стабильное, терапия плановая.

28.02.2020 Продолжается терапия по протоколу, второй этап консолидации. Состояние стабильное, из инфекций - насморк и бронхит, но они уже проходят.

15.02.2020 Долума на этапе первой реиндукции, продолжает получать «Кидролазу».

27.01.2020 Девочка в стабильном состоянии, видимых очагов инфекции нет, принимает «Кидролазу» с положительным эффектом.

07.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Долумы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Долума будет продолжать лечение с препаратом «Кидролаза» — это более современный и эффективный аналог «Аспарагиназы», одного из ключевых химиопрепаратов при диагнозе девочки.

01.01.2020 Долума заболела в октябре — поднялась температура. Девочку госпитализировали в больницу по месту жительства. Лечение антибиотиками не помогло. В какой-то момент появились боли в области сердца. Более серьезное обследование выявило заболевание крови. Для уточнения диагноза Долуму отправили в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва, где выяснилось, что у девочки острый лимфобластный лейкоз. Сейчас Долума нуждается в современном противоопухолевом препарате «Кидролаза», который не зарегистрирован в России. Лекарство на несколько курсов лечения обойдется в 225 000 рублей.