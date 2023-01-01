13.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Маше провели операцию. Признаков опухолевого роста нет; возможно, новообразование связано с инфекционными причинами. Так что нужен пересмотр гистопрепаратов в профильном учреждении. Девочка выписана.

01.01.2020 В последнее время у Маши регулярно случались судороги. Обследование показало, что у девочки довольно крупное новообразование в левом полушарии головного мозга. Нужна была биопсия для установления точного диагноза, для чего требовалось провести нейрохирургическую операцию. Но операция в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко обойдется для девочки, которая является гражданской иностранного государства, в 350 000 рублей.