13.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Нурбону. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Нурбону удалили крупную опухоль, девочка хорошо перенесла операцию, выписалась. Поставлен диагноз «менингиома» — это опухоль невысокой степени злокачественности.

01.01.2020 У Нурбону некоторое время назад была обнаружена опухоль левой теменно-височной области головного мозга. Девочка приехала в Москву для микрохирургического удаления новообразования в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Однако граждане иностранных государств не могут лечиться в России бесплатно; за хирургическое лечение Нурбону нужно уплатить 474 000 рублей.