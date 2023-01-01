25.01.2022 Артем преодолел большинство осложнений и летит домой.

19.05.2021 В начале месяца Артему наконец-то провели трансплантацию от неродственного донора. Состояние стабильное, но есть инфекционные осложнения.

27.01.2020 Самочувствие Артема стабильное. Мальчик выписывается для продолжения терапии по месту жительства. Следующая госпитализация запланирована через полтора месяца. Вопрос о трансплантации от неродственного донора остается открытым.

13.01.2020 Врачи решили отложить пересадку. Соматический статус Артема оставался стабильным, инфекционных осложнений не было, уровень гранулоцитов сохранялся без стимуляции лейкопоэза. В связи с этим от проведения повторной ТГСК от неродственного донора в январе решено отказаться. Артем продолжит лечение и через какое-то время врачи решат, понадобится ли ему в итоге пересадка. Собранные от сюжета средства пойдут на оплату лечения других детей, которые тоже готовятся к трансплантации.

05.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Артема. Благодаря сюжету на канале НТВ на лечение мальчика за один день было перечислено 3 058 075 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

04.01.2020 Сегодня на канале НТВ про Артема вышел сюжет.

03.01.2020 У Артема апластическая анемия, при ней костный мозг перестает производить достаточное количество всех основных видов клеток крови: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева, на стандартную терапию препаратом «Атгам» его организм не ответил, поэтому единственный шанс на выздоровление для Артема — трансплантация костного мозга. Полностью совместимый неродственный донор уже найден в международном регистре, он отдаст свои клетки абсолютно бесплатно, но за поиск донора, его тщательное обследование, забор клеток и их доставку в Россию необходимо заплатить — 1 633 000 рублей.