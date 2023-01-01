15.04.2020 Артем на очередном этапе терапии консолидации. Ремиссия сохраняется, все нормально.

22.02.2020 Артем на этапе терапии, который называется «вторая реиндукция», все стабильно.

04.02.2020 Артем переведен на другую ветвь протокола, дающую лучшие результаты у подростков. Сейчас у мальчика второй этап терапии консолидации, все по плану.

10.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Артем планово продолжает лечение, лейкоз хорошо отвечает на терапию, проблему представляет только питание - даже с учетом нутритивной поддержки не все гладко.

04.01.2020 С сентября Артем лечится от острого лимфобластного лейкоза в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Он уже прошел несколько блоков химиотерапии, сейчас для продолжения лечения ему необходим противоопухолевый препарат «Кидролаза» (более современный вариант «Аспарагиназы»), который не зарегистрирован в России. Его стоимость 500 000 рублей.