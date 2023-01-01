07.07.2020 Антон выписан, все нормально.

02.03.2020 Этап терапии — вторая реиндукция. Все планово, состояние стабильное.

20.01.2020 Антону начат второй этап терапии консолидации с «Кидролазой». В ремиссии, терапию переносит удовлетворительно.

10.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Антона. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

В ноябре Антон завершил курс ремиссии, начат второй этап терапии — консолидация. В целом все планово.

04.01.2020 Антон заболел летом. Сначала с болью в животе и подозрением на острый гастрит он был госпитализирован в местную больницу, затем, после уточнения диагноза, переведен в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Антон уже прошел первый этап лечения, вышел в ремиссию, однако терапия продолжается, и сейчас юноше нужен противоопухолевый препарат «Кидролаза» — более новый аналог «Аспарагиназы», не зарегистрированный в России. Его стоимость 500 000 рублей.