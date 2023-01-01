02.02.2023 Умер Леша Денисов. Неожиданное и огромное горе.

В конце 2022 года у мальчика был диагностирован рецидив, и он снова поступил в Московский областной онкодиспансер на лечение. Были некоторые инфекционные осложнения, но с ними удалось справиться, и в целом терапия шла по плану. Леша бодрился и даже обещал волонтерам, что обязательно приготовит им торт, как только поправится: ведь в подарок от Деда Мороза он получил миксер! А потом случилась беда: у мальчика произошел инсульт. К сожалению, иногда во время химиотерапии такое бывает. И через несколько дней Леши не стало.

Светлая память. Сил близким.

02.06.2020 Леша продолжает получать низкодозную химиотерапию, приезжает раз в неделю на лечение в амбуланс. Самочувствие хорошее. Леша сбросил вес, набранный на гормонах, встал на ноги, ходит без помощи!

27.04.2020 Лешу выписали на перерыв между блоками домой: анализы восстановились, грибковые и бактериальные инфекции вылечены.

07.04.2020 Леша сильно напугал всех: ему было хуже, некоторое время он провел в реанимации. К счастью, с ухудшением удалось справиться, сейчас мальчик снова в своем больничном отделении. Чтобы поберечь сердце мальчика, его переводят на другой протокол лечения. Кроме того, для профилактики инфекций нужен антибиотик «Зивокс».

18.03.2020 У Леши серьезные инфекционные осложнения на фоне аплазии, сепсис. Нужен противогрибковый препарат «Микамин».

02.03.2020 С 4 февраля Леша получает получает противорецидивную терапию уже с «Онкаспаром», переносит его хорошо. Продолжает постоянно рукодельничать вместе с мамой в стационаре. Мама даже провела мастер-класс для других детей и мам отделения!

21.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Леши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Леша получает терапию, ждет «Онкаспара» и активно занимается творчеством вместе с мамой.

09.01.2020 У Алеши рецидив острого лимфобластного лейкоза. И тяжелая аллергическая реакция на основной препарат терапии, противоопухолевую «Аспарагиназу». Это выяснилось еще когда мальчик лечится в первый раз. Именно поэтому сейчас Алеша нуждается в дорогостоящем аналоге, противоопухолевом препарате «Онкаспар». Ситуация с этим лекарством на рынке непростая, в силу разных причин оно не зарегистрировано в России (эти причины и историю Леши можно найти на сайте агентства ТАСС). Количество лекарства, необходимое мальчику, стоит огромных средств: 1 628 000 рублей.