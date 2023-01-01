27.07.2020 Проведены еще блоки терапии. У Кати были инфекционные осложнения, но сейчас состояние стабильное, температура нормальная.

27.04.2020 Позади уже пять блоков противорецидивной терапии, состояние стабильное.

24.03.2020 Катя получает очередной противорецидивный блок. Все планово, состояние стабильное, но нужны переливания компонентов крови — эритроцитов и тромбоцитов.

28.02.2020 У Кати блок терапии R2. Состояние стабильное, температура нормальная, терапия плановая.

03.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Кати. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Катя получила очередной блок противорецидивного протокола и продолжает принимать «Онкаспар». В целом все планово.

09.01.2020 Катя заболела три года назад. Сначала нижегородские врачи заподозрили пневмонию, но дальнейшее обследование показало, что у девочки острый лимфобластный лейкоз. На лечение Катя приехала в Москву, в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Через два года и шесть месяцев Катюша закончила лечение, но в конце 2019 года во время планового обследования выяснилось, что болезнь вернулась. Сейчас Кате необходим дорогостоящий не зарегистрированный в России противоопухолевый препарат «Онкаспар». Сегодня ситуация с этим лекарством на российском фармрынке непростая в силу разных причин. Кате необходимы девять флаконов, которые обойдутся в 1 466 000 рублей.