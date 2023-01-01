02.03.2020 У Миланы все хорошо: приезжает на контроль раз в неделю, получает терапию. Участвует с мамой в праздниках и мастер-классах.

05.02.2020 Милане удалось справиться с пневмонией, вылечить сепсис благодаря комплексной терапии, в том числе с использованием препаратов «Иммуноглобулин» и «Кансидас». Выписана на амбуланс, приезжает раз в неделю на контроль анализов и лечение. Девочка очень тихая, скромная, даже робеет брать игрушки из «коробки храбрости».

29.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Миланы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

13.01.2020 Острый лимфобластный лейкоз у Миланы обнаружили в декабре, сейчас девочка лечится в Московском онкодиспансере в Балашихе. На фоне химиотерапии у Миланы появились разные осложнения, справиться с которыми необходимо в ближайшее время. Для этого нужны препараты «Иммуноглобулин Сигардис» и противогрибковый «Кансидас». В лекарствах нуждаются и другие пациенты. Собрать необходимо 755 500 рублей.