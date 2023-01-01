20.02.2020 Зафиксирован полный гематологический ответ на терапию. Переливания крови не нужны. Дозу «Револейда» можно понемногу снижать.

21.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Ани достигнут частичный ответ на терапию, но «Револейд» нужен, чтобы его поддерживать. Девочка продолжает терапию, в декабре была выписана на перерыв.

14.01.2020 Аня лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва с осени 2018 года, у девочки апластическая анемия. Аня проходит через терапию препаратом «Атгам», периодически ее выписывают домой на перерывы в лечении, после чего она вынуждена снова ложиться в больницу на продолжение лечения. Как раз сейчас Аня снова выписана на перерыв, но и дома она должна продолжать принимать препарат «Револейд», который стимулирует выработку тромбоцитов — клеток крови, отвечающих за ее свертываемость. На ближайшие курсы для Ани препарат обойдется в 300 000 рублей.