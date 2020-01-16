|Диагноз
|Синдром Вискотта-Олдрича
|Город
|г. Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий авт. округ)
|Возраст
|12 лет
06.03.2020 В стабильном состоянии Игорь переведен в стационар кратковременного лечения. По вирусным инфекциям — явное улучшение.
18.02.2020 Игорь получает противовирусную терапию, так как сейчас вирусная инфекция — его основная проблема. Состояние достаточно стабильное, донорский костный мозг функционирует удовлетворительно.
28.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Игоря. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Буквально на днях Игорю провели трансплантацию костного мозга. Ждем приживления.
15.01.2020 У Игоря первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича. Первые признаки болезни появились сразу после рождения, и когда Игорю было восемь месяцев, врачам удалось поставить правильный диагноз. Все эти годы Игорь наблюдался и получал лечение, которое поддерживало его самочувствие. Но в этом году врачи решили, что пора проводить трансплантацию костного мозга. Выздороветь и жить полноценной жизнью поможет Игорю только она. Донором для мальчика станет мама, в скором времени Игорь начнет получать подготовительную химиотерапию, также ему понадобится препарат «Мозобаил»: его необходимо включить в кондиционирование, чтобы улучшить приживление трансплантата. Он обойдется в 550 000 рублей.
Ваша помощь Игорю
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