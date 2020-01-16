15.01.2020 У Игоря первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича. Первые признаки болезни появились сразу после рождения, и когда Игорю было восемь месяцев, врачам удалось поставить правильный диагноз. Все эти годы Игорь наблюдался и получал лечение, которое поддерживало его самочувствие. Но в этом году врачи решили, что пора проводить трансплантацию костного мозга. Выздороветь и жить полноценной жизнью поможет Игорю только она. Донором для мальчика станет мама, в скором времени Игорь начнет получать подготовительную химиотерапию, также ему понадобится препарат «Мозобаил»: его необходимо включить в кондиционирование, чтобы улучшить приживление трансплантата. Он обойдется в 550 000 рублей.