20.02.2020 Проблемы с разрушением клеток крови на фоне «Ацеллбии» разрешились. Также Аня получает препарат «СеллСепт», и потребуется его длительный прием, чтобы избежать рецидивов гемолиза.

10.02.2020 Улучшение на фоне терапии «Ацеллбией» продолжается.

24.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Терапия препаратами «СеллСепт» и «Ацеллбия» привела к улучшению, гемолиз прекратился, уровень гемоглобина вырос. Надо продолжать терапию.

17.01.2020 У Ани недавно было диагностировано тяжелое наследственное заболевание — талассемия, из-за нее в организме нарушен синтез гемоглобина. Девочка легла на лечение в Российскую детскую клиническую больницу, ей с большой вероятностью понадобится пересадка костного мозга, но донор пока не найден. Сейчас Аня нуждается в лечении, врачи назначили девочке иммунопрепарат «Ацеллбия» (в лекарстве нуждаются и другие ребята), чтобы справиться с аутоиммунным гемолизом — разрушением клеток крови. Всегда собрать необходимо 243 000 рублей.