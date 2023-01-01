22.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Вали. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Валя в стабильном состоянии, на время выписана домой. Она будет принимать дома все препараты, закупленные для нее. А в марте снова приедет в больницу, и врачи оценят ответ на терапию.

17.01.2020 Диагноз Вале поставили в ноябре, с тех пор девочка лечится в Российской детской клинической больнице. Валя получает терапию «Атгамом», сейчас она нуждается и в нескольких других препаратах: стимулирующем выработку тромбоцитов «Револейде», противогрибковом «Вориконазоле», гепатопротекторе «Урсофальк», иммунопрепарате «Сандиммун». Собрать на лекарства необходимо 200 000 рублей.