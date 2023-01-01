24.01.2020 Милена прооперирована и выписана. Речь, судя по всему, идет о доброкачественной опухоли, которая должна быть полностью излечена благодаря операции, но точный диагноз пока затруднен.

23.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Милены. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

20.01.2020 У Милены опухоль головного мозга, ей показано микрохирургическое лечение. Врачи Центра им. Н.Н. Бурденко готовы провести операцию, но она обойдется в 350 000 рублей. Милена с семьей живет в Москве, но она гражданка Армении, поэтому все лечение для девочки в России платное.