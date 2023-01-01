13.07.2020 Карина планово продолжает лечение, сейчас уже проходит третью консолидацию, особых токсических и инфекционных проблем нет. Единственная проблема — отсутствие аппетита: накормить Карину сложно.

27.05.2020 У Карины некоторые инфекционные осложнения, но сейчас самочувствие хорошее. Как только инфекция полностью отступит, терапия возобновится.

06.04.2020 До недавних пор у Карины все было планово, но сейчас опять есть признаки инфекции, надо обследоваться.

15.02.2020 На фоне «Меронема» Карине лучше. Девочку перевели на амбулаторную квартиру.

27.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Карины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Карина лечит пневмонию «Меронемом», по лейкозу все планово.

21.01.2020 Карина лечится в Российской детской клинической больнице с ноября, у девочки острый лимфобластный лейкоз. Карина в нужное время вышла в ремиссию, сейчас получает все плановое лечение, но из-за инфекционных осложнений девочке назначили антибиотик «Меронем». Лекарство необходимо и еще нескольким пациентам отделения. Препарат обойдется в 134 000 рублей.