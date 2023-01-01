10.08.2020 Максим выписан.

13.07.2020 Максим закончил курс основной химиотерапии, все планово, осталась только лучевая терапия в НМИЦ ДГОИ.

27.05.2020 Максим на время переводился в другую больницу, сейчас вернулся в РДКБ. Все нормально, предстоит третий этап терапии консолидации.

06.04.2020 Лечение Максима идет по плану. Терапия осложнилась развитием ангины, но в остальном всё неплохо.

21.02.2020 Максим на амбулаторной квартире, планово проходит курс химиотерапии, «Эрвиназу» получает, все хорошо.

24.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Максима. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение мальчика за один день было перечислено 9 470 114 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям.

Кроме аллергической реакции, у Максима, к счастью, все планово. Особых инфекционных осложнений нет, мальчик на амбулаторной квартире. Сразу закупить все количество лекарства, нужное Максиму, не получится (даже за рубежом оно не всегда и не везде доступно), но в феврале эта задача должна быть выполнена.

23.01.2020 Сегодня на Пятом канале про Максима вышел сюжет.

22.01.2020 У Максима острый лимфобластный лейкоз. Он проходит лечение в Российской детской клинической больнице. После нескольких курсов лечения у него началась острая аллергия на препарат химиотерапии. Лечение оказалось под угрозой, но прерывать курс нельзя, для мальчика это смертельно опасно. Выход есть: Максиму срочно нужен другой препарат, который не вызывает аллергию. Необходимый курс стоит 3 147 000 рублей.