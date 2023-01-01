22.05.2020 Состояние удовлетворительное. Варя выписана.

17.04.2020 Из проблем остаются недостаточный аппетит, тошнота, есть верхнекишечная симптоматика. Нужна нутритивная поддержка. Но в остальном все сравнительно неплохо.

18.03.2020 Полтора месяца после трансплантации. Кожная РТПХ с улучшением. Из проблем — недостаточный аппетит и периодическое небольшое повышение температуры.

18.02.2020 Трансплантация проведена. Есть тенденция к приживлению (лейкоциты). Состояние стабильное. Для профилактики вирусной инфекции Варя получила препарат «Синагис».

06.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Вари. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Сейчас у Вари будет самый ответственный период — введение донорских клеток и восстановление после него.

24.01.2020 У Вари рецидив острого лимфобластного лейкоза, девочка получает противорецидивную терапию в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева и готовится к трансплантации костного мозга — теперь помочь вылечиться Варе может только она. Накануне пересадки Варя должна пройти терапию иммуносупрессивным препаратом «Синагис» для профилактики вирусной инфекции (респираторного синцитиального вируса). Лекарство обойдется в 674 000 рублей. В нем нуждается еще один пациент больницы.