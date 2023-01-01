24.11.2022 Никита приезжал подлечить осложнения, сегодня выписывается. Функция трансплантата нормальная.

11.07.2020 Все неплохо, по вирусной инфекции улучшение, продолжение терапии «Фоскавиром» уже не нужно. Никита выписан!

20.06.2020 Никита получает «Фоскавир» в условиях стационара кратковременного лечения.

10.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

04.06.2020 Прошло три месяца после ТГСК, у Никиты обнаружены инфекционные процессы, которые требуют противовирусной терапии препаратом «Фоскавир». Стоимость лекарства 436 000 рублей.

24.04.2020 Состояние Никиты стабильное. Трансплантат функционирует удовлетворительно. Мальчик покашливает, но на КТ все чисто, ведется наблюдение.

18.03.2020 Состояние стабильное, видимых проблем нет, на завтра запланированы анализы.

18.02.2020 Трансплантация проведена, состояние стабильное. Никита получил переливание тромбоцитов. Ждем приживления.

06.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ориентировочно 12 февраля мальчику предстоит трансплантация.

24.01.2020 Никита заболел в октябре, сейчас он лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. Чтобы окончательно выздороветь и вернуться домой, Никита должен пройти через трансплантацию костного мозга — химиотерапии в его случае недостаточно, так как лейкоз не ответил на нее к первому контрольному сроку. Врачи скоро начнут готовить мальчика к пересадке, но перед ней Никита нуждается в профилактике опасной вирусной инфекции. Для этого нужен иммунопрепарат «Синагис», который обойдется в 674 000 рублей. Лекарство требуется еще одному пациенту отделения.