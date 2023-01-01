11.02.2020 Денис находится в стационаре. Продолжает получать курс лечения с препаратом «Атгам». Находится в боксированной палате, но не унывает. Чувствует себя хорошо. Лечение протекает без осложнений. Не лихорадит, анализы в пределах нормы. Очень надеется на скорое выздоровление и возможность общаться с миром не через стекло бокса.

31.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Дениса. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

27.01.2020 Денис заболел год назад, в январе у него обнаружили апластическую анемию и госпитализировали на лечение. В ходе терапии Денису удалось выйти в ремиссию, до декабря он регулярно наблюдался у врачей, пока не обнаружилось, что болезнь вернулась. Сейчас Денис лечится в НМИЦ гематологии, юноша нуждается в препарате «Атгам». Лекарство обойдется в 597 000 рублей.