24.04.2020 Позади шестой блок с «Адцетрисом». Все стабильно.

15.03.2020 Алиса была вновь госпитализирована в стационар кратковременного лечения для проведения блока терапии с «Адцетрисом». Ей провели четвертое введение препарата. Скоро предстоит контроль.

26.02.2020 Алиса получила три введения «Адцетриса». Состояние девушки стабильное.

29.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Алисы. Благодаря сюжету на «ТВ Центр» на лечение девушки за один день было перечислено 2 982 628 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Алиса в основном сейчас живет дома, будет лечиться «Адцетрисом», а также получать лекарства для укрепления костей.

28.01.2020 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Алису вышел сюжет.

27.01.2020 Первые симптомы заболевания у Алисы появились в июле, в августе на УЗИ брюшной полости врачи увидели новообразование, а осенью в Центре им. Д. Рогачёва девочке поставили точный диагноз — лимфома Ходжкина. Алисе провели два курса химиотерапии стандартными препаратами, но после второго курса начался сильный асептический некроз — разрушение костной ткани. Это была реакция на один из препаратов. Алисе выписали другой новейший препарат для лечения лимфом — «Адцетрис». Для лечения Алисы нужно 12 флаконов на сумму 1 600 000 рублей.