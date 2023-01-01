18.06.2020 Позади еще один этап терапии — реиндукция. Все нормально.

24.04.2020 Начат второй этап терапии консолидации. Все планово.

01.04.2020 Девочка получает терапию по протоколу лечения ОЛЛ для самых маленьких детей. Все планово. Сейчас у Мии очередной этап терапии — реиндукция.

02.03.2020 Мия лечится в стационаре кратковременного лечения, все планово, состояние стабильное.

03.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Мии. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Мия в ремиссии, начала проходить терапию консолидации. Она принимает «Ксалуприн» (это форма известного противоопухолевого препарата «Меркаптопурин», более подходящая для маленьких детей), недавно было также введение «Кидролазы».

29.01.2020 Мия заболела в конце ноября, а в декабре девочка стала пациенткой Центра детской гематологии им. Димы Рогачева. Сейчас Мия чувствует себя неплохо, не лихорадит, инфекций тоже нет. По протоколу она должна получать два не зарегистрированных в России препарата: «Ксалуприн» и «Кидролазу». Лекарства для девочки обойдутся в 315 000 рублей.