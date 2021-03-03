Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Ярцево Смоленской области
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
14.05.2021
Более 90 дней после CAR T-клеточной терапии и повторной трансплантации от отца. Функция трансплантата удовлетворительная, признаков РТПХ нет, но пока еще есть субфебрильная температура и пневмония.
22.03.2021
Больше месяца после трансплантации и CAR T-терапии стабильное. Видимых очагов инфекции нет. Трансплантат функционирует удовлетворительно.
03.03.2021
Мы закрываем сбор средств для Мирона. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!