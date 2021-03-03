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Мирон Постарнаков

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Ярцево Смоленской области
Возраст7 лет
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После трансплантации костного мозга и CAR T-клеточной терапии Мирону нужно разобраться еще и с некоторыми осложнениями.

Ход лечения

14.05.2021

Более 90 дней после CAR T-клеточной терапии и повторной трансплантации от отца. Функция трансплантата удовлетворительная, признаков РТПХ нет, но пока еще есть субфебрильная температура и пневмония.

22.03.2021

Больше месяца после трансплантации и CAR T-терапии стабильное. Видимых очагов инфекции нет. Трансплантат функционирует удовлетворительно.

03.03.2021

Мы закрываем сбор средств для Мирона. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Весь ход лечения

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