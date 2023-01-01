21.09.2020 У Арины наметился минимальный гематологический ответ, переливания сейчас не получает. Принято решение выписать девочку домой, где она будет ждать донора из Германии.

28.08.2020 Врачи наблюдают небольшой прогресс у Арины — снизилось количество переливаний. В остальном без изменений.

06.08.2020 Девочка продолжает находиться в отделении, постоянно получает переливания компонентов крови. Вопрос выбора между неродственным донором из Германии и мамой остается открытым; пока ожидается ответ из Германии на посланный запрос.

17.06.2020 Инфекция позади. Надо решать вопрос о трансплантации костного мозга: либо от неродственного донора (возможный донор найден, но как сейчас будет решаться вопрос с транспортировкой клеток из-за границы?), либо от мамы.

26.05.2020 У Арины некоторые инфекционные проблемы. Самочувствие неплохое, но пока решение вопроса о дальнейшей терапии откладывается.

05.05.2020 Арина продолжает получить переливания компонентов крови. Скорее всего, предстоит трансплантация, но про донора пока вопрос открытый.

15.03.2020 Проведен второй курс «Атгама». Ждем ответа на терапию.

25.02.2020 Ответ на терапию наметился, но был непродолжительным. Поэтому снова проведено введение «Экстимии» (это привело к повышению выработки лейкоцитов) и планируется начать второй курс «Атгама».

12.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Арины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

На курс «Атгама» ответа пока нет, Арина получает дополнительные лекарства и переливания крови.

03.02.2020 Арина с октября лечится в Российской детской клинической больнице от апластической анемии. Она получает плановую терапию препаратом «Атгам» и сейчас нуждается в противогрибковом лекарстве «Вориконазол» и препарате для выработки лейкоцитов «Экстимия». Лекарства нужны и другим пациентам отделения, они обойдутся в 243 000 рублей.