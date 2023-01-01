30.07.2020 Вчера не стало маленькой Софии Комаровой. Она не дожила и до года...

Резкое ухудшение случилось две с половиной недели назад. Возникла пневмония, дыхательная недостаточность. Софию пришлось перевести в реанимацию. Делалось все возможное, но в какой-то момент организм все же не выдержал.

София была первым ребенком в семье. И болела она практически с самого рождения. Неизвестно, откуда берется младенческий лейкоз, но известно, что он всегда очень тяжело лечится. Тем не менее врачи боролись изо всех сил, и в какой-то момент появилась надежда. Жаль, что она оказалась такой краткой.

Светлая память.

26.06.2020 Прошло более двух месяцев после трансплантации. Без ухудшений, по лейкозу ремиссия, но есть проявления верхнекишечной реакции «трансплантат против хозяина», иммуносупрессивную терапию надо продолжать.

27.05.2020 София восстанавливается. Есть некоторые иммунные проблемы. Терапия плановая, состояние стабильное.

04.05.2020 Трансплантация проведена, состояние пока тяжелое, что естественно в этот период. Начинается приживление: появляются лейкоциты. Продолжается массивная сопроводительная терапия.

10.04.2020 Соня перешла в трансплантационное отделение для проведения пересадки. Состояние девочки стабильное.

25.03.2020 Все планово, продолжена необходимая терапия. Мы очень волнуемся за Софию, ведь она еще совсем маленькая, но, как бы то ни было, сейчас состояние стабильное.

20.02.2020 София получила блок терапии с «Онкаспаром» (так как у девочки сложный случай заболевания, она получила блок по протоколу для высокого риска). Состояние стабильное, очагов инфекций не наблюдается, продолжается плановая терапия.

06.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Софии. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Уже через несколько дней девочке должна быть начата терапия с «Онкаспаром».

05.02.2020 Маленькая София болеет почти с самого рождения. С подозрением на ротавирус в полтора месяца она попала в местную больницу, а затем врачи отправили ее в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева на обследование. Диагноз поставлен — острый лимфобластный лейкоз, лечение начато. Но в связи с непереносимостью препарата «Аспарагиназа» сейчас девочке необходим один флакон противоопухолевого «Онкаспара», который не зарегистрирован в России. Его стоимость 169 000 рублей.