15.09.2020 У Инги третья реиндукция, переносит нормально. Всю закупленную «Эрвиназу» ей ввели. Больничная терапия понемногу подходит к концу.

15.08.2020 Идет третий этап терапии консолидации. Проведено очередное введение «Эрвиназы», аллергической реакции не было.

22.07.2020 Инга получает «Эрвиназу», чувствует себя лучше. Завершен очередной этап терапии — вторая реиндукция.

26.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Инги. За один день зрители Пятого канала перечислили на ее лечение 4 014 227 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, поэтому мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Сегодня проведено введение «Эрвиназы», все неплохо.

25.06.2020 Сегодня на Пятом канале про Ингу вышел сюжет.

24.06.2020 У Инги возникла тяжелая аллергия на очередное введение «Онкаспара». Препарат необходимо заменить на не зарегистрированную в России «Эрвиназу». Стоимость трех упаковок лекарства составила 1 320 000 рублей.

23.04.2020 Начат очередной этап терапии: первая реиндукция. Все планово, состояние стабильное.

17.03.2020 Инга переводится в стационар кратковременного лечения для продолжения терапии консолидации. Температура нормальная, терапия плановая, состояние стабильное.

20.02.2020 Инга продолжает первый этап терапии (индукцию), не лихорадит, видимых очагов инфекции нет, получила «Онкаспар» в полном объеме.

11.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Инги. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Инга продолжает лечение, она пока на первом этапе терапии — в этот период очень важно достичь ремиссии по лейкозу.

05.02.2020 Инга заболела в октябре прошлого года, когда у нее появился странный отек на запястье и жалобы на затрудненное дыхание. Но точный диагноз ей поставили только в январе. Сейчас девочка лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Инга для продолжения терапии нуждается в не зарегистрированном в России противоопухолевом препарате «Онкаспар», он обойдется в 169 000 рублей .