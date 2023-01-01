30.05.2020 Коле провели трансплантацию от брата в РДКБ. Кроветворение восстановилось, инфекционные осложнения минимальны, все планово.

01.05.2020 Коля выписан. Трансплантация будет проведена в Российской детской клинической больнице.

20.04.2020 Коля в полной ремиссии, начинает готовиться к родственной трансплантации костного мозга.

20.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Коли. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Коля восстановился после очередного блока химиотерапии и начинает следующий. Врачи внимательно наблюдают за его состоянием.

17.03.2020 Состояние ребенка Коли стабильное, с инфекционными осложнениями тоже все в порядке. Сейчас Коля нуждается в еще одном введении «Онкаспара», он обойдется в 199 000 рублей.

25.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Коли. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Коле предстоит трансплантация, так как ответ на первый этап терапии (проведенный еще по месту жительства) был недостаточным. Поэтому сейчас мальчик лечится по более интенсивной программе, включающей в себя «Онкаспар», и врачи надеются к моменту трансплантации полностью справиться с остатками опухолевых клеток.

17.02.2020 В сентябре прошлого года у Коли несколько раз беспричинно поднималась температура, в скором времени врачи диагностировали мальчику лейкоз и первое время Коля лечился по месту жительства. Для дальнейшей терапии — высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга — он приехал в Москву, в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Коля вышел в ремиссию, чувствует себя неплохо, для продолжения запланированного лечения он нуждается в не зарегистрированном в России препарате «Онкаспар». Он обойдется в 169 000 рублей.